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Tekirdağ'da Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Rümeysa Keskin Türkiye Şampiyonu

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Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 43 kiloda Rümeysa Keskin Türkiye Şampiyonu oldu. Bingöllü sporcular da şampiyonada başarılı sonuçlar elde etti.

Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 43 kiloda Rümeysa Keskin Türkiye şŞampiyonu oldu.

Tekirdağ'daki şampiyonada, Bingöllü sporcular 1 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü kazandı. Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15-19 Nisan tarihlerinde Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonasında, Rümeysa Keskin 43 kilogramda Türkiye 1.'si, Evindar Özek 50 kilogramda Türkiye 3.'sü, gençler B kategorisinde ise Şeyma Tağtekin Türkiye 3.'sü olmuştur. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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