Tekirdağ'da Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Rümeysa Keskin Türkiye Şampiyonu

Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 43 kiloda Rümeysa Keskin Türkiye şŞampiyonu oldu.

Tekirdağ'daki şampiyonada, Bingöllü sporcular 1 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü kazandı. Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15-19 Nisan tarihlerinde Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonasında, Rümeysa Keskin 43 kilogramda Türkiye 1.'si, Evindar Özek 50 kilogramda Türkiye 3.'sü, gençler B kategorisinde ise Şeyma Tağtekin Türkiye 3.'sü olmuştur. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - BİNGÖL