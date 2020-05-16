Sokağa çıkma yasağıyla birlikte polis denetimleri başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)
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Sokağa çıkma yasağıyla birlikte polis denetimleri başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte polis denetimleri başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)
16.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:41
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı 00.00'dan itibaren başladı. İstanbul'da gece yarısı itibariyle denetimler başlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktası oluşturan güvenlik kuvvetleri sürücüleri kontrol etti.

Gaziosmanpaşa'da yasağın başlamasına dakikalar kala vatandaşların hızla evlerine doğru gittikleri görüldü. Polis ekipleri de Gaziosmanpaşa Meydanı'nda denetim noktası oluşturdu.

Taksim'de sokağa çıkma yasağı öncesi maskesiz gezenlerin olduğu görülürken, yasağın başlamasıyla polis vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle birlikte Taksim Meydanı boşaldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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