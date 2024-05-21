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Zonguldak'ta Sahte İçki ve İçi Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan bir ev aramasında çok sayıda sahte içki ve içi doldurulmuş makaron bulundu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde 2 şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 69 adet sahte viski, 6 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Zonguldak Jandarma Makaron Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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