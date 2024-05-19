Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Serdivan Spor Salonunda devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Etkinlik kapsamında şarkılar seslendirildi, halk oyunları, Kafkas dansı, sportif gösteriler sunuldu, kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Program sonunda Gençlik Merkezi personeli ve tüm sporcular, Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen "Parla" marşını seslendirdi.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler ve kent sakinleri katıldı.

Kutlamalar, daha sonra halk yürüyüşüyle devam etti. Millet Bahçesi önünde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri Demokrasi Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüdü.

Meydanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor branşlarının gösterileri yapıldı. Protokol üyeleri de sporcularla etkinliklere katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin, Türk gençliğinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığını temsil ettiğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 105. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını dile getirdi.

Liseler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince hediyelerin takdim edildiği etkinlik, Kocaeli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sahnelenmesinin ardından sona erdi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Baro Başkan Vekili Kadir Caner Karakadılar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

Bolu

Bolu Anıt Park'taki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Karaçayır Mahallesi'ndeki Karaçayır Spor Salonuna kadar yapılan "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü"nde öğrenciler tarafından 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Bazı vatandaşların atlarıyla eşlik ettiği yürüyüş sonrasında spor salonunda devam eden etkinlikte, halk oyunları, şiir dinletisi, mehteran ve sporcuların gösterileri sergilendi.

Yarışmalarda derece alan sporcu ve gençlere Vali Erkan Kılıç ile protokol üyelerinin ödüllerini verdiği programda gençlik merkezi atölyeleri, kulüpler ve spor branşlarının tanıtım stantları açıldı.

Programa, Vali Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutanı Vekili Kıdemli Tank Komando Albay Cavit Nartop, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, daire müdürleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda düzenlenen kutlamalarla devam eden programda, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törene katılanların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajının okunması sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra programda Gençliğe Hitabe okundu. Zonguldak Fen Lisesi öğrencisi Andaç Açıkgöz önderliğinde ayrıca, kutlamalarda görevli gençlerle gençliğin Ata'ya mesajı seslendirildi. Mesaj okunduğu sırada Gençlik ve Spor Merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.

Kutlamalarda halk oyunları ile çeşitli branşlardaki sporcular gösteri sundu.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrenciler ile uluslararası ödül alan sporculara hediyelerinin verildiği programda, bayrak gösterisinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, branşların ve kurumların stantlarını gezdi.

Düzce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, 18 Temmuz Spor Salonunda devam etti.

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, gençlerin ve etkinliği izlemeye gelenlerin bayramını kutladı.

Yazıcı ise 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin önemine değinerek, "Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize özellikle siz gençlere büyük görevler düşüyor." dedi.

Konuşmaların ardından Kentpark'ta hizmet veren Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli 13 genç, zeybek oynadı.

Gençlerin ve çocukların judo, tekvando ve jimnastik gösterilerinin ardından huzurevi sakinleri ile gençlik merkezi çalışanlarından oluşan koro türküler seslendirdi.

Etkinlikler, halk oyunları gösterilerinden sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Düzce'nin ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Bartın

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akkaş, yaptığı konuşmada, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet olduğunu belirterek, "Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır." dedi.

Etkinlikte, daha sonra şiirler okundu, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Kıdemli Albay Erdal Bilgi, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kamu kurumları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, Kent Ormanı'ndan Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'na kadar "Gençlik Yürüyüşü" ile devam etti.

Burada şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, jimnastik, güreş, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Etkinlik, Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığındaki askerlerin gösterisi ile son buldu.

Törene, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.