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Zonguldak'ta Tofaş aracın sürücüsü cam filmini sökerek ceza yememek için direndi

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, modifiye yapılan bir Tofaş aracın sürücüsü cam filmini elleriyle sökerek ceza yememek için direndi. Genç sürücü, modifiye tutkusunu savunarak, gençlerin rahat bırakılmasını istedi.

Zonguldak'ta uygulamaya takılan Tofaş marka aracın sürücüsü genç; ceza yememek için cam filmini elleriyle söktü. Filmi söken genç, "Sadece tek zevkimiz var oda modifiye bizi rahat bıraksınlar" diye tepki gösterdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde ticari taksi ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekipler bir Tofaş araç durduruldu. Modifiye yapılan aracı denetleyen ekipler, sürücü Ozan İ.'ye modifiyeli korna bulundurmaktan bin 506 lira ceza kesti. Camına taktığı filmin de çıkarılması istendi.

Sürücü, cam filminden de 690 lira ceza yememek için filmi elleriyle söktü. Cam filmini söktün sonra tepki gösteren Ozan İ., "Gençleri rahat bıraksınlar. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Sadece tek zevkimiz var oda modifiye bizi rahat bıraksınlar" dedi.

Araç sürücüsü cezai işleminin ardından aracını alarak uygulamadan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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