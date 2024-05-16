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CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durumu protesto etti

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CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) göreve davet etti. Ertuğrul, sanal bahis uygulamasının futbol müsabakalarını etkilediğini öne sürerek, Zonguldak Kömürspor'un yaşadığı durumu örnek gösterdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) göreve davet etti.

Ertuğrul, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son dönemde sanal bahis uygulamasında artış olduğunu söyledi. Bu durumun futbol müsabakalarını etkilediğini öne süren Ertuğrul, bunun son örneğini Zonguldak Kömürspor'un yaşadığını anlattı.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un sahaya berabere kalmak üzere anlaşarak çıktıkları için Zonguldak Kömürspor'un küme düştüğünü savunan Ertuğrul, olayın TFF tarafından Etik Kurul'a gönderildiğini belirtti.

Zonguldak Kömürspor'un öncülüğünde durumu protesto etmek için eylemler düzenleneceğini belirten Ertuğrul, "Türkiye Futbol Federasyonunu tekrar göreve davet ediyorum. Bu çok örnek bir olaydır. Zonguldak Kömürspor'un başına gelenler Türkiye'deki diğer takımların başına gelmemelidir. İnsanların spora sevgileri, ilgileri azalmamalı, mücadele azimleri törpülenmemeli. Hiçbir takım diğerinin hakkını yememelidir. Federasyonun da bunu engellenmek için gerekli kararları alması, tüm kamuoyuna, kulüplere örnek olacak şekilde caydırıcı bir karar vermesi ve yaptırım uygulaması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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