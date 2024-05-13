Zonguldak'ta Amatör Balıkçılar Soğuk Havaya Rağmen Balık Tutuyor

Zonguldak'ta amatör balıkçılar soğuk havaya rağmen balık tutmaktan vazgeçmedi.

Zonguldak'ta soğuk ve yağışlı havaya rağmen amatör balıkçılar liman arkasına akın etti. Amatör balıkçılar oltalarını denize sallayarak balık tutmanın keyfini yaşadı. Dakikalar sonra oltalarını istavrit vuran vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Zaman zaman dalgalar yüzünden sıkıntı yaşayan amatör balıkçılar, zorluklar rağmen balık tutmaktan vazgeçmedi. - ZONGULDAK