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Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel işletilen maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olayın ardından kurtarılan yaralı işçi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Mesai arkadaşları, burada mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı'nın (42) kurtarılması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen işçilerin yakınları ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.

Tedavisi süren işçi Savaş Onur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Kilimli Maden Yaşam Güncel Haberler

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