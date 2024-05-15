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Zonguldak'ta Otomobil Refüje Çıktı

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Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlarken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabahın Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. 67 AU 505 plakalı Volkswagen marka otomobil; sürücüsü M.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Hızını kontrol edemeyerek refüje çıkan M.A., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bölgeye gelen Sağlık ekipleri yaralı halde bulunan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından M.A.' yı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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