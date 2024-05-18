Zonguldak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 186 parça sikke ve yüzük ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karadeniz Ereğli ilçesine Amsaya'dan geldikleri tespit edilen iki şüpheliyi, Ormanlı beldesinde bir takside yakaladı.

Yapılan aramada Bizans ve Genç Roma dönemine ait oldukların sanılan 186 parça sikke ve yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.