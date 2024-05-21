Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler tanıtıldı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel yemeklerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince etkinlikler organize edildi.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Türk mutfağının dünyanın en zengin üç mutfağı arasında yer aldığını belirterek, tanıtım ve sunumda daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini, son yıllarda buna yönelik önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Karadeniz, diğer turizm faaliyetlerinde gelirin genellikle turiste hizmet sunanlara gittiğini fakat gastronomi alanında turizm gelirinin, ürünleri yetiştiren çiftçiye kadar ulaştığını anlattı.

Vali Karadeniz, bütün bu değerleri korumak, yaşatmak, geliştirmek ve bunu ekonominin önemli zincirlerinden turizmin hizmetine sunmak adına çalışmaların ve bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Vekili Süleyman Acar da Sakarya'nın zengin yemek kültürüyle ön plana çıkan şehirlerden olduğunu dile getirdi.

Acar, şehrin 16'sı gıda, 3'ü de el sanatı olmak üzere toplam 19 ürününün coğrafi işaret belgesine sahip olduğunu aktardı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise son zamanlarda gastronomi turizmine yönelik taleplerin arttığını, Sakarya'nın da bu anlamda önemli bir pozisyonda olduğunu kaydetti.

SATSO olarak 4 yıldır yürüttükleri projeyle Sakarya mutfağının önde gelen lezzetlerini kitap haline getirdiklerini ve oda bünyesindeki Mutfak Sanatları Akademisi'nde de bu lezzetleri Sakaryalıların ve kente gelen turistlerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. Etkinlikte katılımcılara yöresel lezzetlerden ikram edildi ve satın alma imkanı sunuldu.

Kocaeli

İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli'nin mancarlı pide, pişmaniye, Eşme ayva cezeryesi gibi yöresel ürünleri katılımcıların beğenisine sunacaklarını söyledi.

Programa, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kentin coğrafi işaret alan tatlarını ve değerlerini vatandaşlara sunduklarını belirterek, "Türkiye turizm alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Zonguldak'taki tatlarımızı, turizmin ve misafirlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Etkinlikte, "Geleneksel El Sanatları Ustaları" sergisinin gezilmesinin ardından yöresel ürünlerin ikramı ve satışı yapıldı.