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Zonguldak'ta öğrenciler fidan dikti

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Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte, TED Koleji öğrencileri Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'nin bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler doğayı tanıma konusunda deneyim kazandı.

Zonguldak'ta öğrenciler, düzenlenen etkinlikte fidan dikti.

"Müzeler Günü" dolayısıyla TED Koleji öğrencileri, "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nin bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin doğayı tanıma konusunda deneyim kazanmalarının hedeflendiği etkinlikte, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanlar toprakla buluştu.

Öğrenciler, müze görevlileri ve öğretmenleri eşliğinde fidan dikmelerinin ardından can suyu verdi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, müze görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Türkiye Maden Çevre Kültür Eğitim Güncel Haberler

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