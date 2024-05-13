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Zonguldak'ta Ticari Araçlara Uygulama Yapıldı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı. Ekipler, ehliyet ve sigorta sorgulaması yaparak araçları kontrol etti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Valilik binası yanında, ticari servis, dolmuş ve taksilere uygulama yapıldı. Ekipler uygulamada ehliyet ve sigorta sorgulaması yaptı. Ekipler 20 kadar aracı kontrol etti. Uygulamada sürücülerin belgelerinde eksiklik bulunmadı.

Uygulamanın gün boyunca aralıklarla kentin belirli noktalarında devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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