Zonguldak'ta rahatsızlanan yolcular otobüs şoförü ve yolcuların yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şehir içi Halk otobüsünde rahatsızlanan iki yolcu, otobüs şoförü ve yolcuların yardımı ile hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Alaplı Yeni Siteler seferini yapan Ahmet Uyan (49) yönetimindeki 67 M 9282 plakalı toplu taşıma otobüsü, seyir halinde iken içerisinde bulunan iki kişi rahatsızlandı. Otobüs şoförü güzergah değiştirerek rahatsızlanan iki kişiyi Alaplı Devlet Hastanesi acil servisine getirdi. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs içinde fenalaşan iki kişiyi, sürücü Ahmet Uyan duraklara uğramadan hastaneye gittiği anlar yer aldı.

"Bütün şoför arkadaşlarım aynısını yapardı"

Halk otobüsü şoförü Ahmet Uyan yaşadığı olayı anlattı. Uyan, "Ben Alaplı Yeni Siteler hattı çalıştığım esnada iki öğrencinin bir dakika aralıklarla bayıldığını gördüm. O esnada durağa yanaşıp hemen kapıları açıp vatandaşın hava almasını sağladım. Tam o esnada birisi 'Şoför bey Hastane yakımızda yetiştirebilirsen hastaneye gidelim. O esnada yolcularımız ile birlikte güzergahımı değiştirip Alaplı Devlet Hastanesi Acil Servisine hastamızı götürdük ve oradaki gerekli personele teslim ettik. O esnada zaten sağ olsunlar yolcularımız ile birlikte karar verip Hastaneye acil servisine yetiştirdik. Zaten benim gibi bütün şoför arkadaşlarım da bunu yapardı" dedi. - ZONGULDAK