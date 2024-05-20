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Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında baygınlık geçirdi

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Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçidin yakınlarında bir kişi sokak ortasında baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından fark edilen durum üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde bir kişi sokak ortasında baygınlık geçirdi.

Olay, Çaydamar Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Sokak ortasında hareketsiz bir şekilde yatan şahsın durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişiye müdahalede bulunarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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