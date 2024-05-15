Alaplı'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları çelenk sunumu ile başladı. Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can, "19 Mayıs Gençlik Haftası festivalinin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız ve 19 Mayıs'ta taçlandıracağız" dedi.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Alaplı'da bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Atatürk Anıtına çelenk koyan Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can, programda yaptığı konuşmada geleceğin ve Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerle, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşamak ve gençlerle birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılacağını belirtti. 18 farklı etkinlikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamalarını gerçekleştireceklerinin altını çizen Can, "19 Mayıs Gençlik Haftası festivalinin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız ve 19 Mayıs'ta taçlandıracağız" dedi. - ZONGULDAK