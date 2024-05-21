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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

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Zonguldak'ta yapılan çalışmalar sonucunda ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 vinç, vagon, kürek, 40 metre ray ve 10 ton kömür ele geçirildi. Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağında 2 vinç, vagon, kürek, 40 metre ray ve 10 ton kömür ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Maden Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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