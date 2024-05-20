Zonguldak İlkokulu Öğrencisi Nil Tenk Yüzme Yarışında Dereceler Elde Etti
Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme yarışında Zonguldak İlkokulu öğrencisi Nil Tenk, birinci ve üçüncü olarak derece elde etti.
Zonguldak İlkokulu öğrencisi Nil Tenk, yüzme yarışında dereceler elde etti.
Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kilimli ilçesinde bulunan yarı olimpik havuzda yüzme yarışları düzenlendi. 16 -17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yüzme yarışında sporcular kıyasıya mücadele etti. Zonguldak İlkokulu 4/B Sınıfı Öğrencisi Nil Tenk, '50 metre kelebek sitilinde' birinci, '50 metre sırt sitilinde ' birinci, '50 metre serbest sitilinde' üçüncü oldu. - ZONGULDAK