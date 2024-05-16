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Zonguldak'taki Madenci Heykeli Orijinal Rengine Geri Döndürülüyor

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki madenci heykeli, tepkilere neden olan boyama işlemi sonrası orijinal bronz rengine geri döndürülüyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan kazıma işlemiyle heykelin üzerindeki boyalar temizlenirken, baretteki sarı boya korundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.

Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.

Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi. Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.

Boyanan haliyle bir dönem tepki çeken madenci heykelinin boyası, yaklaşık iki yıl sonra belediye ekipleri tarafından kazıma işlemi yapılarak orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.

Ekipler heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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