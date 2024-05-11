Market çalışanı kolu kıyma makinesine sıkışınca makineyle birlikte ameliyata alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kolu kıyma makinesine sıkışan 23 yaşındaki market çalışanı, makineyle birlikte hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Bir markette çalışan 23 yaşındaki Mustafa Ç.'nin sağ elini kıyma makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu dirseğine kadar makineye giren çalışana yaklaşık bir saat boyunca müdahale edildi.

Kolu makineden kurtarılamayan Mustafa Ç., makine ile birlikte ambulansa taşındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan gencin ameliyata alındığı öğrenildi.