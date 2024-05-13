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Zonguldak'ta Yasak Yerlere Araç Parkı Yapan Sürücülere Cezai İşlem

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülerin cadde üzerinde yasak olan yerlere araçlarını park etmelerine izin vermedi. Ekipler, yasak alanlara park eden sürücülere idari para cezası uyguladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri; sürücülerin cadde üzerinde yasak olan yerlere araçlarını park etmelerine izin vermedi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yasaklı alanlara yapılan araç parkları için harekete geçti. Ekipler öğlen saatlerinde Valilik binası önünde araçların park edilmesine karşı ekip aracıyla uyararak kaldırılmasını istedi. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin, yasak alanlara park ettikleri araçların plakalarına idari para cezası uygulandı.

Denetimin gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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