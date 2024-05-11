Zonguldak'ta Vatandaşlar Halk Pazarına Yoğun İlgi Gösterdi

Zonguldak'ta vatandaşlar halk pazarına yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar en uygun ve kaliteli ürünü alabilmek için pazarı gezdi. Fiyatların geçen haftaya göre aynı kalması vatandaşın alım gücünü arttırdı. Tezgahlarda, Domates 25 lira, salatalık 20 lira, soğan 12,5 lira, patates 17,5 lira, biber 20 lira, fasulye 70 lira, kiraz 50 lira, kayısı 50 lira, limon 20 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK