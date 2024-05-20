Zonguldak-Kilimli Halk Otobüsleri Ücretlerine Zam Geldi

Zonguldak- Kilimli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan halk otobüsleri ücretleri zamlandı.

Zonguldak ile Kilimli arasında yolcu taşımacılığı yapan Halk Otobüsleri biniş ücretlerine zam geldi. Zammı açıklayan Kilimli halk otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ömer Şahintürk; "Yeni fiyat tarifemiz; Zonguldak-Kilimli arası sivil 32 TL, öğrenci 24 TL, Zonguldak-Gelik arası sivil 36 TL, öğrenci 28 TL, Hisararkası (202)- Zonguldak arası ise sivil 30 TL, öğrenci 22 TL oldu. Artan akaryakıt giderleri karşısında bunu yapmak zorundaydık. Ayrıca Zonguldak -Kilimli tren yolu biletleri 40 TL. Devlet bile bizden daha pahalıya taşıyor." dedi. - ZONGULDAK