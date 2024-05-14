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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu emdirilmiş kağıt, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve para ele geçirildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ile Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca ve 3 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 11 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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