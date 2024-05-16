Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Geçen Yıl 46 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta geçen yıl bin 594 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybederken 2 bin 490 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta geçen yıl bin 594 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybederken 2 bin 490 kişi yaralandı.

TÜİK'in "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2023" istatistiklerine göre Zonguldak'ta geçen yıl 6 bin 567 kaza meydana geldi. 177 bin 270 motorlu kara taşıtı bulunan Zonguldak'ta geçen yıl bin 594 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 46 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 14'ü kaza yerinde, 32'si kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen bin 594 kazada 2 bin 490 kişi de yaralandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title