Zonguldak'ta Geçen Yıl 46 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta geçen yıl bin 594 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybederken 2 bin 490 kişi yaralandı.

TÜİK'in "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2023" istatistiklerine göre Zonguldak'ta geçen yıl 6 bin 567 kaza meydana geldi. 177 bin 270 motorlu kara taşıtı bulunan Zonguldak'ta geçen yıl bin 594 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 46 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 14'ü kaza yerinde, 32'si kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen bin 594 kazada 2 bin 490 kişi de yaralandı. - ZONGULDAK