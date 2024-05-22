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ZBEÜ Hastanesi'nde Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Devreye Girdi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, pnömatik tüp taşıma sistemiyle hızını artırıyor. Sistem sayesinde kan üniteleri, ilaçlar, laboratuvar örnekleri ve diğer materyaller hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi, bölgenin sağlık üssü olarak hızını artırmaya devam ediyor.

Hastanelerin temel prensibi olan hijyen, güvenlik ve güvenilirliği artıran pnömatik tüp taşıma sistemi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde devreye girdi. Pnömatik tüp sistemiyle kan ünitelerinin yanında ilaç, laboratuvar örnekleri, acil tetkik örnekleri, röntgen filmleri, belgeler gibi materyaller taşınabiliyor. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlayan pnömatik tüp taşıma sistemiyle gönderilen materyaller, hastane laboratuvarlarına ortalama 45 saniyede ulaştırılabilecek. Taşıyıcı hızının ayarlanabildiği, manuel ya da otomatik yönlendirilebilen pnömatik tüp sisteminde laboratuvar örneklerinin güvenli taşınması için taşıyıcı yükleme yetkisi kodu da bulunuyor.

İlk transferi yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bir yılı aşkın süredir devam eden pnömatik tüp taşıma sistemi çalışmalarının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek dijital çağda hızlı çalışmanın önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda Rektör Özölçer, yapılan çalışmalarla birlikte Zonguldak için daha hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek pnömatik tüp taşıma sisteminin ZBEÜ Hastanesine hayırlı olmasını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Yerel Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

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