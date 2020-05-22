Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfekten üretimine başladı
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Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfekten üretimine başladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretilen atölyeyi ziyaret etti.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfekten üretimine başladı
22.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:18

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretilen atölyeyi ziyaret etti.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan atölyeyi ziyaret eden Ayhan, Okul Müdürü Recai Gülez'den üretimle ilgili bilgi aldı.

Ayhan, atölyede, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde üretim yapıldığını söyledi. Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede topyekun seferberlik ilan edildiğini ifade eden Ayhan, "Herkes bireysel olarak önemli çalışmalar yapıyor. Salgın döneminin en önemli kahramanlarından biri dezenfektan üretimi yapan meslek liseleri. Meslek liselerinde çok güzel başarı hikayeleri ile karşılaştık." dedi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de bu zor dönemde etkin rol aldığını anlatan Vali Ayhan, "Mesleki Eğitimde Değişim Dönüşüm Projesi kapsamında, ORAN Kalkınma Ajansının destekleriyle okulun atölyesi yenilendi. Zamanın şartlarına uygun şekilde dezenfektan maddesi üretimine başlandı. Atölyemizde toplumsal ihtiyacımızı giderme noktasında önemli bir çalışma yapılıyor. Bu okulumuz, 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikalarımıza hem de eğitim camiasına katkı sağlayacak, birbirine köprü olacak." ifadelerini kullandı.

"MELİS" markasıyla üretilen dezenfektanların ilk Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınava girecek öğrencilere verileceğini anlatan Vali Ayhan, "Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile meslek lisesi öğretmenleri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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