Sivas'ın Şarkışla ve Gürün ilçelerinde trafik kazaları: 9 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ve Gürün ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

N.I. (29) yönetimindeki 58 ACJ 751 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi Gücük Tren İstasyonu mevkisinde şarampole devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.I. (37), D.Y. (36), K.Ş. (32), Y.S.Ş. (2) ve ismi öğrenilemeyen 5 günlük bir bebek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gürün ilçesinde de N.Y. yönetimindeki 16 V 8218 plakalı otomobil, Ziyaret Geçidi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ş. ve G.Y. yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.