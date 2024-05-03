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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde pikap devrildi, 5 kişi yaralandı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir pikap devrildi ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı.

İ.D. yönetimindeki 58 AED 47 plakalı pikap, D-100 kara yolunun, Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki E.T, E.E, K.T. ve Y.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Koyulhisar ve Suşehri Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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