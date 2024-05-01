Sivas'ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde karşısına çıkan köpeğe çarpmamak manevra yapan araç araziye devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. M.B. idaresindeki 58 HJ 211 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken karşısına köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarak araziye yan yattı. Kazada sürücü M.B. ile araçta bulunan A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS