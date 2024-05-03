Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere eğitim programı düzenlendi
Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim programı hakkında bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, tarımda verimin artırılması, gübre uygulama zamanları, toprak analizi ve hastalık konuları ele alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi.
Akıncılar Kaymakamlığı tarafından geçen yıl hazırlanan ve uygulanmaya başlanan çiftçilerin geleneksel tarımdan bilinçli tarıma geçmesi projesi devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Tarımda Verimin Artırılması Projesi" kapsamında köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında çiftçilere yönelik eğitim düzenledi.
Altıntepe Mahallesi'nde verilen eğitime Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ile Belediye Başkanı Murat Sevinç ve çiftçiler katıldı.
Açıkbaş, üretimin önemine değinerek, çiftçilerden eğitime katılmalarını istedi.