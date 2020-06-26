Saman yüklü araç seyir halindeyken alev aldı
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Saman yüklü araç seyir halindeyken alev aldı

Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

Saman yüklü araç seyir halindeyken alev aldı
26.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:51

Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında kamyon kül oldu.

Olay, Kırıkhan ilçesinin Karadurmuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Kurt kontrolündeki 31 BD 842 plakalı saman balyası yüklü pikap henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Seyir halindeyken alevler içinde kalan pikabı yol kenarına çeken sürücü Kurt, kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırıkhan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saman balyasının yandığı yangında da 31 BD 842 plakalı saman balyası yüklü pikap kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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