Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan bir operasyonda şüpheli şahsın evinde 1 tabanca, 1 av tüfeği, 40 gram metanfetamin ve 300 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 1 av tüfeği ve 1 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan ilçesinde bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği, 40 gram metanfetamin 300 gram bonzai ve 7 uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY