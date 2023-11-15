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Hatay'da 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan operasyonda 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ve Kırıkhan ilçesindeki ikamet ile çadıra operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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