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Hatay'da 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan operasyonda 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.