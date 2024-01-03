Üye Girişi
Haberler

Kırıkhan'da Alan Yaylası'nda çıkan ev yangını söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Alan Yaylası'nda çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Alan Yaylası'nda çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkhan İlçesi'nde Alan Yaylası'nda bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkhan İtfaiye Hatay İtfaiye Yaralanma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title