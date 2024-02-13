Hatay'da minibüs devrildi: 13 tarım işçisi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs devrilerek içerisinde bulunan 13 tarım işçisi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı.
Kırıkhan-Reyhanlı yolu Torun mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 ADH 868 plakalı minibüs devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan 13 tarım işçisi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.