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Hatay'da iş yerinde 1051 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 1051 uyuşturucu hap ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı.