Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa