Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem anı İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.