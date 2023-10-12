DEÜ, Hatay'da Afet Sonrası Kurulabilir Yaşam Üniteleri Kurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dükkan konseptinde 18 Afet Sonrası Kurulabilir Yaşam Ünitesi kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mimarlık Fakültesi tarafından tasarlanan ve üniversitenin öz kaynakları ile üretilen 18 "Afet Sonrası Hızlı Kurulabilir Yaşam Ünitesi" açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildiği bildirildi.

Açılışa DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kırıkhan Kaymakamı Fikret Dağ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti Hatay İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, ilçe protokol üyeleri ve depremden etkilenen vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hotar, sokağa, "Dokuz Eylül Üniversitesi" adının verilmesinin kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Deprem felaketinin ardından üniversitenin bölgede farklı alanlardaki birçok proje ve uygulamanın hayata geçirdiğini vurgulayan Hotar, şunları kaydetti:

"Barınma sorununa kaliteli bir çözüm olarak üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından geliştirilen yaşam üniteleri, benzerlerine oranla ekonomik ve ergonomik avantajlar barındırmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan kırma çatılı kesit tercihinin verdiği iç mekan ferahlığı ile dükkan konseptine uyarlanan bu üniteler deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve esnafımıza önemli katkılar sağlayacaktır."???????