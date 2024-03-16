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Turkcell, Kırıkhan'da Mesleki Eğitim Merkezi Açtı

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Turkcell, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı 'Gönül Bağı Projeleri' kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı. Bugüne kadar depremden etkilenen 855 kişiyi istihdam eden şirket, proje kapsamında 7 bin kişiye de eğitim verdi.

Turkcell, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı 'Gönül Bağı Projeleri' kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı. Bugüne kadar depremden etkilenen 855 kişiyi istihdam eden şirket, proje kapsamında 7 bin kişiye de eğitim verdi.

Turkcell, deprem bölgesinde umudun yeşermesine ve hayatın tekrar normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı 'Gönül Bağı Projeleri' ile bölge halkına desteğini sürdürüyor. Şirket bu proje kapsamında bölgede iş gücüne katılımı artırmak hedefiyle Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni 15 Mart'ta hizmete açtı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki merkez, meslek edindirme eğitimleriyle bölgedeki iş gücüne katkı sunarken, depremzedelere de istihdam imkanı sağlıyor.

"Bölgede 7 bin kişiye eğitim, 855 kişiye istihdam"

Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi projesinin detaylarını ve bölgeye desteklerini anlatan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak afet bölgesinde hayatın tekrar normale dönmesi için seferberliğimizi sürdürüyoruz. Gönül Bağı Projelerimiz kapsamında, bölgedeki ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha katkıda bulunuyoruz. Sadece geçici bir yardım değil, uzun vadeli bir destek ile sürdürülebilir bir etki oluşturarak bölge halkının hayatını olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyoruz. Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşlarımız ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için 'İstihdam Seferberliği' başlatarak, bölgede 1100 kişiyi istihdam etme hedefimizi paylaşmıştık. Bugüne kadar 855 depremzedemizi Turkcell grup şirketlerimizde istihdam ettik, 7 bin kişiye de mesleki eğitim verdik. Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezimizi de bugün Hatay Kırıkhan'da açıyoruz. İlk aşamada 62 kişinin istihdamıyla başladığımız merkezde, bu sayının uzaktan çalışan müşteri temsilcilerinin de eklenmesiyle 250'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Teknik ve kişisel gelişim programlarımızla da bölge halkını destekleyerek meslek edinmelerine katkı sağlıyor, nitelikli iş gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Bölgede hayatın tekrar normale dönmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

15 Mart itibarıyla hizmete açılan merkez ile hem depremzedelere istihdam sağlanıyor hem de iş gücüne meslek edindirme eğitimleriyle katkı sunuluyor. Turkcell Akademi tarafından verilen yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle bölgeye nitelikli iş gücü kazandırılması planlanıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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