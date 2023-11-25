Kırıkhan ilçesinde bir evde yangın çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde yangın meydana geldi.

Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı maddi hasar oluştu. - HATAY