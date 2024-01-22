Hatay'da düzensiz göçmen operasyonu: 10 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan biri göçmen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan biri göçmen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 15 Ocak 2024 ile 20 Ocak 2024 arasında çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, Kırıkhan ilçesinde Ceylanpınar ve Topboğazı mahalleleriyle Reyhanlı ilçesinde Tayfur Sökmen Caddesi'nde durdurulan araçlarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla D.D, H.K, A.C. ve M.C. gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan göçmenlerden M.E. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan A.C, M.C. ve M.E. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.