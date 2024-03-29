Üye Girişi
Haberler

Serhan Yıldırımhan kimdir? Zafer Partisi Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Serhan Yıldırımhan kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Serhan Yıldırımhan oldu. Peki, Serhan Yıldırımhan kimdir? Zafer Partisi Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Serhan Yıldırımhan kaç yaşında, nereli?

SERHAN YILDIRIMHAN KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Hatay 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi? Suphi Yıldız kimdir? Zafer Partisi Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Suphi Yıldız kaç yaşında, nereli? Salih Savaşlı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Salih Savaşlı kaç yaşında, nereli? Abdullah Kadayıf kimdir? Zafer Partisi Hatay- Payas Belediye Başkan adayı Abdullah Kadayıf kaç yaşında, nereli? Serhan Yıldırımhan kimdir? Zafer Partisi Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Serhan Yıldırımhan kaç yaşında, nereli? Cengiz Kırgın kimdir? Zafer Partisi Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Cengiz Kırgın kaç yaşında, nereli? SURİVOR KİM ELENDİ? Survivor All Star 2024 adaya kim veda etti? OY SAYIMINDA İFTAR MOLASI OLACAK MI? YSK iftar arası kararında ne dedi? Vatandaşa yumruk atan Belediye Başkanı kim? Vatandaşa neden yumruk attı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title