Hatay'da bin 51 adet captagon hap ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin 51 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri bin 51 adet captagon hap ele geçirdi.

Hatay il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda bin 51 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı. - HATAY