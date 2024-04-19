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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs yol kenarına devrildi, kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada araçta bulunan tarım işçileri ve şoför yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 14 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkhan Hatay Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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