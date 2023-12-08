Kırıkhan'da cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cinayet suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, cinayet suçundan arandığı belirtildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince V.E'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı adrese baskın düzenlendi.
Yakalanan V.E'nin üstünde ve adresinde 3 otomatik tüfek, 1 tüfek, 3 tabanca, 4 şarjör, 120 dolu kartuş, 51 fişek ve 1 kesici delici alet ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
V.E'nin Kırıkhan ilçesinde 2021 yılında işlenen cinayet dolayısıyla arandığı belirtildi.???????