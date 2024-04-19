Kırıkhan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun Gölbaşı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 9 tarım işçisi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.