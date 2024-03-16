Şeref Vardi kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi kaç yaşında, nereli?
Şeref Vardi kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Kırıkhan Belediye Başkan adayı olan Şeref Vardi hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Şeref Vardi'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şeref Vardi kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ŞEREF VARDİ KİMDİR?
Şeref Vardi, Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi doktordur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.