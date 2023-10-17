Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Kırıkhan ilçesindeki iki iş yerinde yapılan aramalarda 62 şişe sahte alkol, kaçak 14 puro ve 26 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da iki iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 62 şişe sahte alkol, kaçak 14 puro ile 26 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.